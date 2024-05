Moraes estabelece prazo para diligências sobre Monark

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e determinou que a Polícia Federal faça novas diligências no inquérito sobre o suposto crime de desobediência atribuído ao influenciador Bruno Aiub, o Monark. A corporação terá 30 dias para fazer a apuração. O Ministério Público Federal depois terá 15 dias para denunciar ou não Monark.

Moraes também determinou a juntada no inquérito de documentos requeridos pela PGR: as decisões que bloquearam os canais e perfis de Monark, ofícios da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral e as declarações de Monark à PF. Gonet ponderou que Monark "vem desobedecendo, de modo reiterado, decisão judicial" que suspendeu a publicação de notícias fraudulentas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.