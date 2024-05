Número de internações e óbitos por influenza avança

O boletim Infogripe da Fiocruz do dia 2 revelou um aumento significativo no número de casos e óbitos em decorrência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em todo o Brasil. De acordo com a instituição, o cenário atual é uma consequência do aumento na circulação de influenza (o vírus da gripe) e, especialmente, do vírus sincicial respiratório (VSR), ambos capazes de causar complicações graves nos pulmões.

A intensificação da circulação do VSR tem impulsionado um aumento expressivo na incidência e mortalidade de SRAG em crianças de até 2 anos de idade, superando os números associados à covid-19 nessa faixa etária. Apesar disso, o coronavírus continua sendo uma das principais causas de infecção em crianças pequenas, juntamente com o rinovírus. Ainda segundo o boletim, embora a covid-19 pareça apresentar uma queda ou estabilidade, ela também é a principal causa de mortalidade por SRAG entre os idosos.