Dez unidades de frangos e suínos estão paralisadas no RS, diz ABPA

São Paulo, 6 - A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que dez unidades produtoras de carne de aves e de suínos do Rio Grande do Sul estão paralisadas ou "com dificuldades extremas de operar" pela impossibilidade de processar insumos ou de transportar colaboradores. "Com a inviabilização temporária de núcleos que representam a maior parte da produção de carne de frango e grande parte da carne suína do Estado, há temor de que, além dos problemas já vivenciados hoje, a população gaúcha deverá enfrentar desabastecimento de produtos até a retomada do sistema de produção - o que poderá demorar mais de 30 dias", disse a entidade em nota.A ABPA lembra que o Estado é responsável por 11% da produção de carne de frango e 19,8% da produção de suínos nacional. No comunicado, diz que a prioridade no momento é salvar vidas e garantir a alimentação dos animais que estão no campo.Núcleos de produção enfrentam não apenas perdas estruturais, mas também itens básicos como água, luz e telecomunicações, afirma.A ABPA, juntamente com seus associados e em apoio à Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) e o Sindicato das Indústrias Produtoras de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul (SIPS) - entidades que estão na linha de frente - está monitorando o quadro da avicultura e da suinocultura do Estado.