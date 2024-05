Em Campinas, Dario Saadi tem 36% e Rafa Zimbaldi, 28%, aponta RealTime Big Data/Record TV

O prefeito de Campinas (SP), Dario Saadi (Republicanos), aparece em primeiro lugar na disputa pela prefeitura da cidade paulista com 36% de intenções de voto. Na segunda posição está o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 28%. É o que mostra a pesquisa do Instituto RealTime Big Data/Record TV divulgada nesta segunda-feira, 6.

Em terceiro lugar está o ex-vereador Pedro Tourinho (PT), com 14%, seguido de Edson Dorta (PCO), com 4%, e Laura Leal (PSTU), com 2%. Outros 11% dos entrevistados votariam em branco ou nulo caso as eleições fossem hoje, e 5% não souberam ou não responderam. No cenário, os nomes dos pré-candidatos foram apresentados aos eleitores. A pesquisa foi realizada entre 3 e 4 de maio e ouviu 1.000 pessoas em Campinas.

Já na pesquisa espontânea, ou seja, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, 66% não souberam ou não responderam. Saadi, que tentará a reeleição, também aparece em primeiro lugar, com 9%, seguido de Zimbaldi, com 5%, do deputado federal Jonas Donizette (PSB), com 2%, e Tourinho, com 1%. Outros candidatos somam 3% das intenções de voto.

Zimbaldi e Saadi disputaram o segundo turno das eleições em 2020, em que o atual prefeito do Republicanos saiu vitorioso. No primeiro turno, Tourinho ficou em terceiro lugar. Em 2022, Tourinho foi o deputado federal mais votado em Campinas, com 48,7 mil votos no município e 74,7 mil no Estado. Atualmente, o médico petista é suplente na Câmara.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-05954/2024 e tem 95% de nível de confiança. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em um eventual segundo turno entre Saadi e Zimbaldi, considerando apenas os votos válidos (excluindo brancos, nulos e quem não soube responder), o atual prefeito venceria a disputa com 54%, ante 46% do deputado estadual. Em outro cenário, o atual prefeito venceria o segundo turno com 70% dos votos válidos contra Pedro Tourinho, que teria 30%. Já entre Zimbaldi e Tourinho, o deputado vence por 72% contra 28% dos votos válidos para o petista.

Entre os pré-candidatos, Edson Dorta tem maior rejeição - 56% não votariam nele. Tourinho aparece na sequência, com 51%, e Laura Leal, 50%. Não votariam em Saadi 31%, e, em Zimbaldi, 27%.

A pesquisa do Instituto RealTime também questionou os entrevistados sobre como enxergam o presidente Luiz Inácio Lula das Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se de forma positiva ou negativa.

A imagem de Lula é positiva para 39% e negativa para 56% dos eleitores de Campinas ouvidos pela pesquisa - 5% não sabem ou não responderam. No caso de Bolsonaro, 50%, positiva, 44%, negativa e 6% não responderam. Entre os três, Tarcísio é quem melhor cultiva uma boa imagem para o eleitorado campinense, com 61% positiva e 32%, negativa; outros 7% não responderam.

Sobre o nível de aprovação dos governos, 55% dos entrevistados responderam desaprovar o governo federal, ante 38% que aprovam. Em relação ao governo estadual, 68% aprovam e 29% desaprovam. A prefeitura de Campinas, comandada por Saadi, tem um índice de aprovação de 63%, contra 32% de desaprovação.