Padilha: Expectativa é que o PDL seja aprovado o mais rápido possível

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 6, que a expectativa é uma aprovação rápida do projeto de decreto legislativo proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acelerar a liberação de recursos para o Rio Grande do Sul o Estado está sendo atingido por uma série de enchentes.

Padilha deu as declarações depois de Lula anunciar o envio do projeto que reconhece calamidade no Rio Grande do Sul e nos municípios afetados. Ele estava ao lado dos ministros Jorge Messias (AGU) e Simone Tebet (Planejamento). Tebet disse não acreditar que haverá problemas na tramitação do projeto.