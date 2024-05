UE encerra auditoria na cadeia avícola em SP, SC e RS, diz Agricultura

Brasília, 6 - Uma missão técnica da União Europeia (UE) encerrou avaliação da cadeia avícola brasileira nos Estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na última sexta-feira, 3, informou o Ministério da Agricultura, em nota. A auditoria, segundo a pasta, tinha o objetivo de verificar os controles sanitários oficiais brasileiros, principalmente em relação à gripe aviária. Agora, a auditoria deve enviar um relatório com as impressões técnicas ao governo brasileiro.As inspeções europeias incluíram granjas, incubatórios e empresas habilitadas a exportar carnes ao bloco europeu. Os inspetores também visitaram o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP), habilitado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) para laudos de gripe aviária.Segundo o ministério, esta foi a terceira missão internacional para verificar as condições de controle da gripe aviária no País realizada desde março. A primeira foi a missão do Japão, seguida por uma auditoria do Reino Unido. Até o momento, o Brasil não registra casos de gripe aviária em granjas comerciais, tendo 164 casos detectados em aves silvestres ou de subsistência.