Agricultura prorroga estado de emergência zoossanitária para gripe aviária

São Paulo, 7 - O Ministério da Agricultura e Pecuária prorrogou por mais 180 dias o estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional, em virtude da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil. Medida nesse sentido foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), desta terça-feira (7), por meio da Portaria número 680, assinada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.Conforme o documento, a decisão passa a contar a partir do fim do prazo estabelecido pela Portaria número 624, de 6 de novembro de 2023. No início de abril, o ministro Fávaro já havia antecipado à imprensa que o estado de emergência zoossanitária seria renovado. Na ocasião, o ministro disse que "o Brasil é um dos quatro países do mundo que não tem gripe aviária no plantel comercial. O sistema de defesa agropecuária brasileiro é muito eficiente. Vamos manter o status de emergência para evitar uma possível crise que possa vir a acontecer".