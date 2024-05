BB estuda novas linhas de crédito para população do RS, diz Sasseron

O Banco do Brasil estuda a possibilidade de criar linhas de crédito específicas para os clientes do Estado do Rio Grande do Sul, sejam eles pessoas físicas, jurídicas ou produtores rurais. Seria um complemento à atuação do banco, que postergou pagamentos em algumas linhas e isentou tarifas de forma temporária para a população das áreas afetadas pelas enchentes das últimas semanas.

"Estamos estudando novas linhas de crédito a serem disponibilizadas para a população do Rio Grande do Sul, de maneira a ajudá-los a reconstruir o Estado e a capacidade produtiva da população", afirmou o vice-presidente de Negócios de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco, José Ricardo Sasseron.

Ele disse ainda que o banco está suspendendo cobranças de determinadas linhas de crédito por períodos de três a seis meses, para dar apoio a clientes das regiões afetadas. Novas medidas foram anunciadas pelo BB nesta terça-feira.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, afirmou que as medidas envolvem também ações humanitárias e doações à região, e reafirmou o compromisso do BB com o Rio Grande do Sul. "Intensificamos nossa atuação com total atenção à situação de todos os impactados por essa tragédia", disse ela.