Filho de Lula apaga post e se retrata após culpar Eduardo Leite por tragédia no RS

O empresário Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente Lula (PT), culpou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pelo desastre causado pelas chuvas no Estado. Em um publicação no X, nesta terça-feira, 7, Luís Cláudio escreveu que "a má gestão do governador culminou no desastre" nos municípios gaúchos e compartilhou uma notícia sobre dados de investimento em Porto Alegre para a prevenção de desastres em 2023. Procurado pelo Estadão, Eduardo Leite não se manifestou.

Após a repercussão do caso, Luís Cláudio apagou a publicação e escreveu um novo texto se retratando. "Venho aqui me retratar, mais cedo postei uma matéria do UOL e acabei me equivocando! Nesse momento todos estão fazendo o possível e impossível para ajudar o RS. Reforço a fala do governador Eduardo Leite: 'Não é hora de procurar culpados'", disse.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), presidente do Instituto Teotônio Vilela, criticaram, em nota, a declaração do filho de Lula. De acordo com eles, Luís Cláudio "misturou oportunismo político e burrice ao atacar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite".