PF faz buscas contra pessoas ligadas a Bivar para apurar ameaças ao presidente do União Brasil

A Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira, 7, uma Operação batizada Stasis para investigar ameaças ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Entre os alvos da ofensiva estão duas pessoas ligadas a Luciano Bivar, que foi derrotado por Rueda nas eleições do partido.

Agentes fazem cinco buscas no interior de Pernambuco, por ordem do Supremo Tribunal Federal. As investigações tiveram início com a Polícia Civil do Distrito Federal e posteriormente foram remetidas à Corte máxima e à PF.

O advogado Antônio Rueda foi eleito presidente do União Brasil no final de fevereiro. Ele sucede Luciano Bivar, que tentou inclusive "virar a mesa" e sustar a convenção que alçou o adversário ao topo da legenda. Depois, o embate entre os dois acabou chegando ao Supremo.

A defesa de Rueda pediu ao STF que investigasse Bivar após um incêndio destruir duas casas de sua família em Pernambuco, em março. À época, Bivar negou qualquer ligação com o caso e qualificando as acusações sobre casa incendiada como ‘ilações.

No início de abril, a Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido de investigação e pediu ao Supremo que autorizasse diligências iniciais na apuração. O inquérito tramita no gabinete do ministro Kassio Nunes Marques, sob sigilo.

A investigação da PF, no entanto, se debruça somente sobre ameaças a Rueda, não sobre o incêndio.