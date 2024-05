Com tragédia no RS, ainda não há números sobre safra de arroz, diz Haddad

Brasília e São Paulo, 8 - Em função de ainda não haver como estimar os impactos da calamidade no Rio Grande do Sul, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que ainda não é possível ter os números referentes à safra de arroz, cultivo majoritariamente produzido no Estado. Segundo ele, a atenção ao problema está sendo dada pelo Ministério da Agricultura, que já trata da importação do produto com o objetivo de evitar um aumento demasiado dos preços no mercado doméstico. Haddad salientou que, antes da tragédia, os preços, que tinham aumentado, já estavam caindo justamente por causa da safra colhida. O ministro disse que recebe usualmente fotos dos preços do produto pelo WhatsApp. "Este é um problema que tem de ser solucionado", afirmou durante o programa Bom Dia Ministro, da EBC.