Defesa prorroga uso das Forças Armadas para GLO em portos e aeroportos do RJ e SP

Portaria do Ministério da Defesa, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 8, confirma a prorrogação até o dia 4 de junho de 2024 do emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Porto do Rio de Janeiro; no Porto de Itaguaí/RJ; no Porto de Santos/SP; no Aeroporto do Galeão (RJ); e no Aeroporto de Guarulhos (SP). A medida, anunciada em novembro do ano passado, iria vigorar até 3 de maio e agora foi estendida, conforme já havia noticiado Estadão/Broadcast. O objetivo da operação é ajudar no combate ao crime organizado.