Papa Francisco doa mais de R$ 500 mil para atendimento às vítimas do Rio Grande do Sul

O papa Francisco doou mais de R$ 500 mil para ajudar no atendimento às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O valor equivalente a 100 mil euros será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que abrange todo o Rio Grande do Sul.

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados", disse o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Spengler.

No último domingo, 5, Francisco já havia manifestado sua solidariedade aos afetados pelas fortes chuvas no Sul. "Quero assegurar a minha oração pelas populações do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingidas por grandes inundações. Que o Senhor acolha os mortos e conforte os familiares e quem teve que abandonar suas casas", disse.

A Regional 3 Sul tem usado templos, paróquias e capelas para abrigar as vítimas atingidas pela chuva, promovendo locais para atendimentos médicos e adaptando espaços para servir de refeitórios.

De acordo com o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado, no começo da noite desta quinta-feira, o Rio Grande do Sul soma 107 mortes provocadas pelas chuvas. O número, porém, deve crescer já que 134 pessoas ainda estão desaparecidas.

Já são mais de 1,7 milhão de pessoas afetadas e mais de 327 mil estão desalojadas. Cerca de 68,5 mil vítimas foram deslocadas para abrigos.