Alckmin: Governo vai flexibilizar doações do exterior para RS por 30 dias

O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou a pouco flexibilização das regras sobre doações internacionais de produtos usados por 30 dias para o Rio Grande do Sul. O Estado está sendo devastado por uma série de enchentes. Alckmin falou a jornalistas no Palácio do Planalto.

"Doações internacionais de bens de consumo e máquinas ficam flexibilizadas por 30 dias", disse ele. Normalmente essa operações são proibidas para bens de consumo usadas e máquinas usadas que tenham similares produzidos no País. A liberação será só para o que tiver como destino o Rio Grande do Sul. O vice presidente disse que a medida foi uma demanda do Estado.

Alckmin deu como exemplo o aeroporto de Porto Alegre, que foi atingido pela cheia. Segundo ele, pode haver doação de equipamento para a operação dos terminais. "Tenho certeza que no mundo inteiro vai ter ajuda para o RS", declarou. A medida será publicada no Diário Oficial da União ainda hoje.