Médicos são autorizados a emitir receitas online de remédios controlados para população do RS

Na quarta-feira, 8, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), anunciou que médicos registrados no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers) estão autorizados, em caráter temporário, a disponibilizar receitas online de medicamentos de uso controlado, como entorpecentes e psicotrópicos, para a população do RS, que há duas semanas vivencia uma das suas piores tragédias climáticas e limitações em relação ao acesso aos serviços de saúde.

O processo deve ser realizado por meio de plataforma digital criada pelos Conselhos Regionais de Medicina do Brasil em abril de 2020, durante a pandemia de covid-19, e já conta com 5 milhões de documentos emitidos. Agora, com o respaldo da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o Cremers agiu para promover o uso da ferramenta, visando garantir maior facilidade de acesso àqueles que fazem uso de medicamentos controlados, além do controle da prescrição e rastreabilidade dos medicamentos dispensados.

A ferramenta digital do Cremers poderá ser utilizada para auxiliar pessoas que estão em áreas isoladas ou com difícil deslocamento. Dessa forma, aqueles que precisarem de medicamentos que só poderiam ser prescritos nas notificações de receita azul e amarela, que englobam entorpecentes e psicotrópicos, poderão solicitar aos seus médicos que prescrevam as medicações por meio da plataforma digital.

"A emissão de receitas para medicamentos de controle especial vai beneficiar principalmente aqueles pacientes psiquiátricos e oncológicos que foram afetados pelas enchentes", declarou o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade, em comunicado.

A ferramenta já está disponível para uso dos médicos gaúchos registrados no Cremers. Para utilizar, basta acessar o 'Espaço Médico', no site do Conselho Regional. Em breve, a emissão das receitas digitais também estará disponível por meio do aplicativo do Conselho de Medicina.