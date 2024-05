Apas se compromete a doar R$ 1 milhão para ajudar vítimas do RS

A Associação Paulista de Supermercados (Apas), na pessoa de seu presidente, Pedro Lopes, se comprometeu nesta segunda-feira, 13, com a doação de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O presidente da Associação de Supermercados do Rio Grande do Sul (AGAS), Antônio Cesar Lombo, disse que a entidade, junto com fornecedores, vai reinaugurar 150 supermercados que foram destruídos pelas forças das águas no Estado.

Além disso, a AGAS doará 100 quites de produtos de primeira necessidade para as vítimas das enchentes. O setor como um todo conseguiu com os fornecedores que os pagamentos das faturas vencidas e as que virão a vencer sejam prorrogados.

Lombo, da AGAS, aproveitou as presenças dos vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, à Apas Show, nesta segunda em São Paulo, para pedir a prorrogação da cobrança de impostos dos supermercados gaúchos por pelo menos 30 dias.

Homenagem

Na sua abertura oficial, a Apas Show exibiu vídeo em homenagem ao empresário do setor supermercadista Abílio Diniz, morto em 18 de fevereiro deste ano, vítima de uma pneumonite. "Abílio Diniz não foi só um empresário, mas um ícone do setor supermercadista brasileiro", dizia o vídeo.