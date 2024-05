Famílias afetadas por enchentes no RS vão receber R$ 2 mil de doações via Pix; veja quem tem direito

O governo do Rio Grande do Sul anunciou os critérios para que a população afetada pela tragédia no Estado receba o dinheiro arrecadado pelo Pix SOS Rio Grande do Sul. Cada família terá direito a R$ 2 mil reais pagos em parcela única.

Em entrevista coletiva na segunda-feira, 13, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que a conta já arrecadou mais de R$ 93 milhões em doações. Cerca de 45 mil famílias devem receber a ajuda financeira no Estado.

"É claro que R$ 2 mil não resolve tudo, mas é uma ajuda importante para muita gente que perdeu tudo neste momento voltar a ter confiança na capacidade de se reestabelecer", disse Leite.

- O auxílio será destinado a famílias desabrigadas ou desalojadas, que residam em algum município com situação de calamidade reconhecida pela Defesa Civil e que já tenham condições de iniciar o processo de reconstrução de suas casas.

- É preciso que a família esteja inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) ou no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) e tenha renda total de até três salários mínimos (R$ 4.236).

Segundo o governo, o cadastramento das famílias será realizado diretamente nos municípios. Uma plataforma virtual que pode agilizar o processo está em desenvolvimento.

O responsável familiar beneficiado vai receber um cartão do SOS Rio Grande do Sul, emitido pela Caixa Econômica Federal, com o valor do auxílio já disponível para saque ou débito. Quem teve os documentos extraviados poderá utilizar a biometria facial para solicitar o cartão.

Aqueles que já foram contemplados pelo programa Volta por Cima, destinado à população em situação de pobreza ou extrema pobreza, não terão direito ao Pix.