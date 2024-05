Estimativas maiores para soja puxam revisão para cima na safra agrícola, diz IBGE

Rio, 14 - Elevações nas estimativas para a produção de soja puxaram a revisão na previsão para a safra agrícola brasileira em abril ante março. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de abril, divulgado na manhã desta terça-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).A safra agrícola de 2024 deve totalizar 299,6 milhões de toneladas, 15,8 milhões de toneladas a menos que o desempenho de 2023, um recuo de 5,0%. O resultado é 1,2 milhão de toneladas superior ao previsto no levantamento de março, uma alta de 0,4%.Em relação a março, houve aumentos nas estimativas de produção da soja (alta de 0,9% ou 1,380 milhão de toneladas a mais), sorgo (+6,6% ou +249,743 mil toneladas), batata 3ª safra (+6,8% ou +73,719 mil toneladas), batata 1ª safra (+2,6% ou +44,750 mil toneladas), feijão 1ª safra (+0,8% ou + 7,893 mil toneladas), cevada (+0,6% ou +2,600 mil toneladas), tomate (+0,5% ou +20,164 mil toneladas), arroz (+0,3% ou +32,234 mil toneladas) e aveia (+0,2% ou +2,858 mil toneladas).Houve declínios nas estimativas de produção de cacau (-1,1% ou -3,162 mil toneladas), trigo (-1,0% ou -101,191 mil toneladas), feijão 3ª safra (-0,8% ou -5,396 mil toneladas), batata 2ª safra (-0,7% ou -8,900 mil toneladas), milho 1ª safra (-0,4% ou -91,296 mil toneladas), milho 2ª safra (-0,3% ou -248,837 mil toneladas) e feijão 2ª safra (-0,0% ou -691 toneladas).Na passagem de março para abril, as principais altas nas estimativas da produção ocorreram em Goiás (mais 1,280 milhão de toneladas) e no Pará (mais 998,575 mil toneladas). As maiores quedas ocorreram no Paraná (-801 mil toneladas), São Paulo (-442,380 mil toneladas) e Minas Gerais (-96,291 mil toneladas).