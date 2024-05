Houve falta de coordenação das políticas no Rio Grande do Sul, diz Marcos Lisboa

O economista Marcos Lisboa afirmou nesta terça-feira (14) que, assim como em outros momentos de crise no Brasil, como o início da pandemia, houve uma falta de coordenação das políticas no Rio Grande do Sul. "Há uma revisão profunda que precisamos fazer na política pública e na cobrança de ações", salientou.

Para Lisboa, o problema de coordenação apareceu, por exemplo, na dificuldade de obter informações como qual estrada estava livre, qual posto de saúde estava sobrecarregado ou onde obter doações. O economista avaliou que houve uma incapacidade do poder público de centralizar informações e garantir curadoria delas, a fim de fornecê-las à população e orientar a logística.

"O Brasil é um País tropical, chuvas monumentais com efeitos devastadores acontecem", pontuou. "Como estamos preparados para lidar com isso?", questionou em participação no TAG Summit.