Nunes leva para Papa Francisco bandeira do RS, estátua de São Paulo e camisa do Palmeiras

Convidado para um seminário sobre mudanças climáticas no Vaticano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), desembarcou no aeroporto de Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira, 14. Na chegada, gravou vídeos para as redes sociais mostrando presentes que entregará ao Papa Francisco e outros artigos que devem ser abençoados pelo líder da Igreja Católica.

Nunes levou na mala uma estátua de São Paulo, apóstolo que dá nome à capital paulista, além de duas imagens de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil pelo catolicismo. Os objetos retornam para a cidade e uma das imagens de Nossa Senhora será doada ao Rio Grande do Sul, que vive uma catástrofe climática. A bandeira gaúcha também foi levada para o pontífice conceder suas bênçãos, com uma da cidade de São Paulo e outra do Brasil.

O prefeito ainda deve presentear o Papa Francisco com uma camiseta da Seleção Brasileira e outra do Palmeiras, clube para o qual torce, autografada pelo atleta Endrick com dedicatória ao religioso. O Papa é fã de futebol e seu time, o argentino San Lorenzo, está no grupo do Palmeiras na Copa Libertadores neste ano.