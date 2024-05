Centro-Sul processa 34,575 milhões de t de cana na 2ª quinzena do mês, diz Unica

São Paulo, 15 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 34,575 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de abril da safra 2024/25 (abril a março), em comparação com 21,436 milhões de tonelada na temporada anterior, o que representa alta de 61,30%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quarta-feira, 15.Na segunda metade de abril, 44 unidades deram início à safra 2024/2025, relatou a Unica. São, assim, 217 unidades produtoras em operação no Centro-Sul, das quais 201 unidades com processamento de cana, nove empresas que fabricam etanol a partir do milho e sete usinas flex. No igual período, na safra 2023/24, operaram 212 unidades produtoras, sendo 198 unidades com processamento de cana, sete empresas produzindo etanol a partir do milho e sete usinas flex."Outras 31 unidades produtoras devem iniciar a moagem na primeira quinzena de maio, praticamente fechando o cronograma de início da safra 2024/2025", disse, na nota, o diretor de inteligência setorial da Unica, Luciano Rodrigues. Ao fim da primeira quinzena de maio, é esperado que 248 empresas estejam em operação contra 244 em igual período do ano anterior.Além da alta na moagem, a qualidade da matéria-prima registrou crescimento de 2,80%, com o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de abril sendo de 115,63 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com os 112,48 kg por tonelada do igual período da safra 2023/2024.A produção de açúcar na segunda metade de abril foi de 1,843 milhões de toneladas, quantidade que representa alta de 84,25% ante 1 milhão de toneladas do igual período da safra 2023/2024.Na segunda metade de abril, 1,515 bilhões de litros (+51,86%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,079 bilhões de litros (+66,56%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 436,38 milhões de litros (24,66%).Do total de etanol produzido na segunda metade de abril, 20% foram provenientes do milho, com 298,61 milhões de litros, contra 197,68 milhões de litros no igual período do ciclo 23/24 - aumento de 51,06%.