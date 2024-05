Lula diz que, quanto mais dinheiro Haddad investir no RS, mais Leite vai falar: 'Não dá'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez menção à divergência de liberação de recursos entre o governo federal e o governo do Rio Grande do Sul, sob gestão de Eduardo Leite (PSDB). Segundo Lula, quem cuida do dinheiro costuma criar dificuldade para liberar recursos. "Com razão", pontuou.

A fala ocorre após Leite ter dito que a negociação com o governo federal sobre a suspensão da dívida do Estado foi "insuficiente". "Quanto mais o ministro da Fazenda, Fernando Haddad achar que está colocando muito dinheiro, mais o Eduardo vai falar: Não dá", disse Lula em evento do governo federal de anúncio de medidas de assistência da gestão relacionadas ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 15. O evento ocorre em São Leopoldo.

"Todo mundo que cuida do dinheiro, ele não quer liberar o dinheiro. Ele vai criar dificuldade, com razão, porque é nas costas dele que vai arrebentar se algo der errado", comentou. "Quem tem que pagar salário sempre acha que é muito. Quem tem que receber sempre acha que é pouco."

Lula ressaltou os anúncios do governo federal, feitos há pouco, e disse que todos que perderam suas casas no Rio Grande do Sul terão imóvel no padrão do Minha Casa, Minha Vida. Na fala, ele citou que o prejuízo do Estado com as enchentes é maior que o custo de obras para preveni-las. Na esteira, ele pontuou que o Brasil "foi desprezado por causa de um incivilizado que chegou à presidência".