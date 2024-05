Lula: Vou viver até os 120 anos, ainda preciso disputar umas 10 eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que vai viver até os 120 anos e disputará mais 10 eleições - até quando estiver andando de bengala. Ele deu as declarações em cerimônia de anúncios sobre a calamidade no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo (RS).

"Eu vou viver até os 120 anos, eu vou demorar. Já falei para o homem lá em cima, não estou a fim de ir embora. Porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, mais uns 20 anos. O Lula de bengala disputando eleição", disse o presidente da República.