Ministério da Agricultura define calendário de plantio de soja para safra 2024/25

Brasília, 15 - O Ministério da Agricultura definiu o período de vazio e calendário de plantio de soja da safra 2024/25 para 22 unidades federativas. As datas foram publicadas em portaria da Secretaria de Defesa Agropecuária no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15.Para cada Estado, o Ministério estipulou períodos de vigência específicos de acordo com as condições climáticas e de solo de cada região. Em Mato Grosso, principal produtor da oleaginosa, a semeadura deverá ser feita de 7 de setembro deste ano a 7 de janeiro de 2025. No Paraná, o plantio foi regionalizado, indo de 2 de junho a 19 de janeiro de 2025, conforme a região. No Rio Grande do Sul, a semeadura está autorizada de 1º de outubro a 28 de janeiro de 2025. Maranhão, Pará, Piauí, Santa Catarina e São Paulo também terão cronograma de plantio diferenciado por região.Em nota, a pasta afirmou que considerou as condições climáticas e as sugestões encaminhadas pelos Estados para definição dos períodos. "Para o estabelecimento dos períodos de vazio sanitário e do calendário de semeadura, utilizamos de dados técnicos, além de realizar reuniões com os órgãos estaduais defesa vegetal de forma individual e regional, analisando de forma conjunta, todas as propostas enviadas pelas unidades da federação", explicou a diretora do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas da pasta, Edilene Cambraia, em nota.O vazio sanitário é o período de no mínimo 90 dias em que as áreas não podem manter plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. A medida fitossanitária integra o programa de controle da ferrugem asiática da soja. O calendário de semeadura é adotado também como medida fitossanitária complementar ao período do vazio sanitário, implementada no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS).