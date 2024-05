Companhia de saneamento do RS recupera 65 de 67 de estruturas afetadas pelas chuvas

Para responder aos estragos causados pelas enchentes, foram necessárias cinco equipes de mergulhadores, a instalação de 80 geradores, muitos dos quais em balsas, e a implementação de 98 novas bombas. Além disso, segundo a Corsan, equipes da concessionária recuperaram quadros elétricos e de comando, drenaram casas de máquinas e construíram contenções para prevenir novas inundações.

Isenção

No último dia 10, a concessionária lançou um programa de isenções, beneficiando 906 mil imóveis que foram inundados ou desabastecidos. Os imóveis inundados receberão isenção da conta de água por dois meses, ou seis meses no caso de clientes da Tarifa Social. Aqueles afetados por desabastecimento contínuo serão isentos do pagamento do serviço básico de maio, pagando apenas pelo consumo real.