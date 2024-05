Crédito rural: BNDES autoriza suspensão das parcelas de 1/5 a 14/8 para o RS

Brasília, 16 - O Banco Nacional de Desenvolvimento, Econômico e Social (BNDES) autorizou as instituições financeiras credenciadas a não cobrarem de produtores do Rio Grande do Sul parcelas de crédito rural com vencimento entre 1º de maio e 14 de agosto deste ano. A regulamentação vem após a autorização da prorrogação pelo Conselho Monetário Nacional (CNM) na última sexta-feira (10).A prorrogação é válida para 15 de agosto para operações de crédito rural contratadas com recursos controlados do BNDES no âmbito do Programa Agropecuário do Governo Federal (PAGF) e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A renegociação é válida para propriedades localizadas em municípios com reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade pública entre 30 de abril a 20 de maio, afetadas pelas fortes enchentes que atingiram o Estado.As operações serão corrigidas pelos encargos contratuais e mantidas as fontes de recursos. Somente podem ser prorrogadas as operações em situação de adimplência em 30 de abril.