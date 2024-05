EUA vendem 78,5 mil t de trigo da safra 2023/24, mostra USDA

São Paulo, 16 - Exportadores dos Estados Unidos venderam 78,5 mil toneladas de trigo da safra 2023/24, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 9 de maio, informou nesta quinta-feira, 16, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa avanço de 91% ante a semana anterior e alta significativa em relação à média das quatro semanas anteriores.Os principais compradores na semana foram México (60,4 mil t), Coreia do Sul (9 mil t), China (4,5 mil t), Peru (4 mil t) e Itália (3,6 mil t), que compensaram os cancelamentos feitos por Honduras (6 mil t), Venezuela (2,7 mil t) e Barbados (600 t).Para a safra 2024/25, exportadores relataram vendas de 304,3 mil toneladas. Os principais compradores foram Filipinas (122 mil t), Iêmen (50 mil t), Japão (46,6 mil t), México (31,1 mil t) e destinos não revelados (20 mil t), que compensaram os cancelamentos da Colômbia (8 mil t).O total das duas safras, de 345,4 mil toneladas, ficou dentro da previsão dos analistas, que esperavam vendas de 200 mil toneladas até 500 mil toneladas vendidas.Os embarques somaram 449,1 mil toneladas, alta de 33% ante a semana anterior, mas recuo de 6% em relação à média das quatro semanas anteriores. Os principais destinos do período foram China (116 mil t), México (109,8 mil t), Coreia do Sul (103,5 mil t), Japão (34,9 mil t) e Peru (33 mil t).