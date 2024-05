Suspeitos de lavagem para o PCC são presos na Baixada Santista

Conhecido como Favela, o líder do grupo preso na terça-feira, 14, cresceu dentro da facção e, de acordo com o delegado, hoje faz parte da "sintonia financeira". Os outros dois, conhecidos como Lúcifer e GB, eram responsáveis por operacionalizar a lavagem de dinheiro.

As prisões foram efetuadas em três endereços de Praia Grande, no litoral paulista, onde residem os suspeitos e suas famílias. Segundo Rivau, há indícios de participação de parentes no esquema de lavagem de dinheiro.

Nas casas, os suspeitos operavam "minicentrais" e conseguiram faturar mais de R$ 5 milhões com golpes, que eram realizados com permissão do PCC, disse o delegado.

"Quando cumprimos o mandado, em duas casas havia computadores funcionando. Vimos que eles tinham programas usados pra aplicar golpe, nos registros de conversas tinha pessoas exigindo dinheiro de volta. Mas em um endereço o suspeito conseguiu destruir um notebook, que ele arremessou pela janela", contou o delegado.

Os equipamentos eletrônicos ainda serão periciados. Só então será possível determinar o montante movimentado pela quadrilha e se os suspeitos utilizavam outros métodos para lavagem de dinheiro, como criptomoedas.

Como mostrou o Estadão, a maior facção do país tem diversificado as formas de lavar dinheiro para driblar a fiscalização da polícia. Segundo o Ministério Público Estadual, o PCC lucra cerca de R$ 5 bilhões por ano, principalmente com o tráfico internacional de drogas.