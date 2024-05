Chuva vai voltar ao Rio Grande do Sul e temperatura cai em SP; veja a previsão

No Rio Grande do Sul, onde enchentes iniciadas no fim de abril atingiram diversos municípios do Estado, causando ainda prejuízos, a situação ainda é de alerta com cidades ainda completamente debaixo d'água e resgates ainda sendo realizados. Na noite de quinta-feira, 16, a Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a continuidade da elevação dos níveis da Laguna dos Patos. "Não atravesse alagamentos a pé ou, mesmo, de carro. Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade", disse o órgão.

Em Porto Alegre, segundo a Meteoblue, as chuvas devem ser mais intensas nesta sexta-feira, 17, no domingo, 19, e entre terça-feira, 21, e quinta-feira, 23. As temperaturas devem começar a subir somente a partir de quarta-feira, 22.

"Mais chuva no Rio Grande do Sul com passagem de frente fria, mas que também vai provocar chuva forte em Santa Catarina e no Paraná. Tem risco de chuva forte nos três Estados do Sul do Brasil. A chuva mais volumosa, no entanto, deve ocorrer sobre o norte gaúcho, incluindo a serra gaúcha, no oeste e sul de Santa Catarina", projeta a Climatempo.

Conforme a empresa de meteorologia, o frio continua no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas cidades do Sudeste e do Centro-Oeste esquentam mais.

Entre a noite da sexta-feira e a madrugada do domingo, a passagem da frente fria provoca chuvas em toda Santa Catarina. Há condições para temporais com chuva intensa e volumosa em todas as regiões, dando início nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, avançando em direção às demais áreas do Estado catarinense ao longo do período.

Região Sudeste e Centro-Oeste