Exército usa 7 carretas para transporte de bombas da Sabesp até o Sul flagelado

Depois de transportar 200 toneladas de doações de mantimentos, itens de higiene e roupas para os flagelados do Sul, o Exército prepara uma grande operação para levar até Porto Alegre e Canoas bombas de macrodrenagem da Sabesp. Os equipamentos serão usados para agilizar os trabalhos de escoamento das águas que cobrem grande parte do território gaúcho. A Sabesp é a companhia de saneamento básico de São Paulo.

Neste sábado, 18, uma frota de sete carretas do Exército parte do Arsenal de Guerra de São Paulo, avenida Marechal Rondon, em Barueri, na Grande São Paulo, rumo às regiões mais afetadas.

As carretas estão sendo carregadas nesta sexta, 17.

O comboio fará um deslocamento de 3 dias, percorrendo 1200 km. O destino será Porto Alegre e Canoas, informou o Comando Militar do Sudeste.

Nesta sexta, 17, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) levou até o Sul uma bomba flutuante da Sabesp que escoa mil litros de água por segundo. A máquina pesa 10 toneladas.

Na semana passada, militares do Comando Militar do Sudeste conduziram até o Rio Grande do Sul dezoito caminhões com 200 toneladas de donativos arrecadados pelos quartéis instalados em São Paulo e no interior.