Haddad diz que Lula deve anunciar mais duas medidas para RS na próxima semana

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar mais duas medidas de apoio ao Rio Grande do Sul na próxima semana. Além disso, a equipe econômica trabalha em um programa de atendimento para grandes empresas do Estado. A proposta está formatada, mas ainda será levada para o aval de Lula.

"O Estado tem um parque industrial relevante, inclusive muita exportação, então nós temos que cuidar dessa parte também. Não é uma medida que isoladamente resolva o problema. O que há é um conjunto de medidas que estão sendo processadas e que, no conjunto, vão dar o suporte necessário para reconstrução do Estado", afirmou o ministro.

Ele reiterou a preocupação com o desenho das ações voltadas para o socorro ao Rio Grande do Sul. "Estamos pensando em eficiência, em fazer o recurso chegar a quem precisa da maneira correta. Cada real investido tem que ter o maior impacto social, econômico, e ambiental possível. Estamos tomando o cuidado de desenhar a ação sob medida para aquela necessidade", disse.

Esse modus operandi permite ao governo uma interação com outros Poderes em outro patamar, na avaliação do ministro. Ele destacou que o Executivo tem conversado com os líderes do Congresso sobre as medidas a serem adotadas antes dos anúncios.