Abiec participa de feira na Argélia

São Paulo, 20 - A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) participa, entre esta segunda-feira, 20, e a quinta-feira, 23, da Sipsa-Filaha & Agrofood 2024, feira que é realizada em Argel, capital da Argélia, no norte da África, e é considerada uma plataforma relevante para agricultura, pecuária, aquicultura e indústria alimentícia na região.Segundo o presidente executivo da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, a Argélia é um país estratégico para a indústria nacional, bem como outros países do norte da África. Por isso, a presença brasileira vem sendo retomada na região, após uma diminuição resultante de impasses geopolíticos. "O governo argelino decidiu estimular a autonomia do país para a produção voltada ao mercado interno, e, com isso, as importações retraíram", contextualizou Camardelli, em nota. Ainda segundo o presidente da Abiec, "a demanda voltou fortemente para produtos do setor de aves e bovinos. Atualmente, a Argélia tem sido uma ótima alternativa para diversificação comercial", disse.A Argélia é o maior país da África e o terceiro país árabe mais populoso, depois do Egito e do Sudão. Sua população é superior a 44 milhões de habitantes. O país importa, principalmente, alimentos, máquinas e produtos químicos e exporta gás, petróleo e produtos petrolíferos.A carne bovina brasileira terá lugar de destaque na mostra argelina, que existe há mais de 20 anos, e terá cerca de 650 expositores, de 39 países, com o público, estimado em, aproximadamente, 35 mil visitantes. O estande do Brazilian Beef é uma realização da Abiec e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), no qual também estarão presentes as empresas Comesul, Iguatemi, Frigotil, Naturafrig, JBS e Minerva.