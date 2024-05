Centro-Sul processa 44,75 mi de t de cana na 1ª quinzena; alta anual de 0,43%

São Paulo, 31 - A moagem de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil registrou pequeno aumento de 0,43% na primeira quinzena de maio na comparação com igual período do ano passado. Foram processadas 44,75 milhões de toneladas referentes à safra 2024/25, que se iniciou oficialmente em abril, ante 44,56 milhões de t na primeira quinzena de maio da safra 2023/24. Os dados fazem parte de relatório quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgados nesta sexta-feira, 31.Na primeira quinzena de maio, 27 unidades produtoras de cana-de-açúcar reiniciaram as atividades, totalizando 246 unidades produtoras operando na região Centro-Sul. Desse total, 229 unidades com processamento de cana-de-açúcar, 9 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 8 usinas flex. No mesmo período, na safra 2023/2024, operavam 244 unidades produtoras, das quais 228 unidades com processamento de cana-de-açúcar, 8 empresas produzindo etanol a partir do milho e 8 usinas flex.O diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, projetou no relatório que "ao fim da segunda quinzena de maio, cerca de 250 empresas estarão em operação no Centro-Sul". Outras 16 devem iniciar a safra em junho, praticamente completando o ciclo de usinas entrando em operação na safra 2024/2025, acrescentou o executivo.A qualidade da matéria-prima colhida nos primeiros 15 dias de maio, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar processada, cresceu apenas 0,30% na comparação com o mesmo período do ciclo agrícola anterior, registrando 124,71 kg de ATR por tonelada colhida.Na primeira metade de maio, 48,27% da cana-de-açúcar foi destinado à produção de açúcar, ante 48,16% registrados no mesmo período da safra 2024/2025.Como reflexo, a produção de açúcar nos primeiros 15 dias de maio totalizou 2,57 milhões de toneladas, praticamente o mesmo valor observado em igual quinzena na safra 2023/2024 (2,54 milhões de toneladas).Na primeira metade de maio, 1,99 bilhão de litros (+2,14%) de etanol foram fabricados pelas unidades do Centro-Sul. Do volume total produzido, o etanol hidratado alcançou 1,25 bilhão de litros (+12,40%), enquanto a produção de etanol anidro totalizou 743,02 milhões de litros (-11,47%).Da produção total de etanol registrada na primeira quinzena de maio, cerca de 15% foram provenientes do milho, cuja produção alcançou 298,56 milhões de litros neste ano, em comparação com 269,55 milhões de litros no mesmo período do ciclo 23/24 (aumento de 10,76%).