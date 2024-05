Governo está propondo acordo com empresas de eletrodomésticos para descontos no RS, diz Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, diz que não faltarão recursos para reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul e que o governo tem avançado em acordos para benefícios à população.

Um dos assuntos em tratativa pelo governo, afirmou o vice-presidente, é com as empresas da chamada "linha branca", segmento de produção de eletrodomésticos, como refrigeradores e lavadoras.

"Conversamos com a Eletros (que representa setor) para reduzir a carga tributária e eles darem desconto (ao consumidor)", afirmou o vice-presidente em entrevista à BandNews.

Sobre qual deve ser o desconto que poderá chegar ao consumidor, Alckmin diz que o governo ainda calcula. "Não fechamos ainda quanto deve ser o impacto", disse.