Socorro ao setor do RS prevê aporte de R$ 600 milhões para crédito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na quarta-feira (29) medidas para reconstrução do Rio Grande do Sul. Entre elas, aporte adicional de R$ 600 milhões para operações de créditos rurais, sobretudo para agricultores familiares. Também foi anunciada nova linha de crédito para reparos emergenciais a centros de pesquisa, com montantes que chegam a R$ 50 milhões; nova linha de financiamento para empresas no montante de até R$ 15 bilhões, com recursos que sairão do Fundo Social e serão disponibilizados tanto para pequenas como para grandes companhias. O presidente também assinou uma Medida Provisória relacionada à participação de cooperativas de crédito nas ações voltadas para o RS para pequenas de médio porte. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) disse que o aporte de recursos representa um acréscimo de R$ 600 milhões ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) para cobrir operações de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural contraídas por agricultores familiares atingidos pelas tragédias climáticas. "Agricultoras e os agricultores familiares gaúchos poderão acessar sem dificuldade essa linha emergencial no RS, que deve alavancar R$ 4 bilhões para ajudar na reconstrução da agricultura familiar no Estado", disse o ministro Paulo Teixeira. "A linha conta com os seguintes benefícios: até 10 anos para pagar, 3 anos de carência e um desconto (rebate) de 30% no valor global contrato. O limite desse desconto é de R$ 25 mil para agricultores familiares nos municípios em situação de calamidade pública e R$ 20 mil nos municípios em situação de emergência.