Avaliação positiva de Eduardo Paes no Rio cresce 10 p.p e alcança 45%, diz Quaest

Favorito na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o atual prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), viu sua avaliação positiva subir 10 pontos porcentuais (p.p) entre junho e julho, de acordo com nova rodada da pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira. O número do que avaliam positivamente a gestão passou de 35% para 45%.

A avaliação negativa do gestor carioca, que era de 24%, recuou para 18%, enquanto os que viam a gestão como regular foram de 38% para 35%.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número RJ-03444/2024. A coleta foi realizada entre os dias 19 a 22 de julho, com eleitores do Rio de Janeiro de 16 anos ou mais. Foram 1.104 entrevistas presenciais e a margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais. O nível de confiança é de 95%.