Mobilizar financiamento massivo para desafios climáticos é crucial, diz Haddad no G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aproveitou mais uma vez a oportunidade para defender uma reforma nos organismos multilaterais. Desta vez, ele citou a importância dessas instituições no financiamento das ações para mitigar as mudanças climáticas.

Haddad falou sobre o tema durante o evento "COP28-G20 Brazil Finance Track Event: Tornando o financiamento sustentável disponível e acessível", que ocorre em um hotel na orla de Copacabana, no Rio, às margens das reuniões do grupo das 20 maiores economias do globo (G20). "Um dos pilares é o fortalecimento de instituições financeiras de desenvolvimento", argumentou.

Além disso, o ministro salientou que engajar o setor privado nessa captação de recursos é essencial. "O G20 e a COP ressoarão globalmente e serão legados para futuras gerações. Mobilizar financiamento massivo para desafios climáticos é tema não só oportuno, mas crucial", disse, acrescentando que este é um dos desafios mais urgentes dos tempos atuais e citando a tragédia no Rio Grande do Sul.

Haddad comentou que o Plano de Transformação Ecológica é o compromisso do governo brasileiro para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. "Mas a mudança climática é desafio global e requer resposta global", ressaltou.

O ministro também acredita que é importante que outros países adotem em conjunto novos mecanismo de hedge cambial, como faz o Brasil atualmente com o EcoInvest, pois essas ferramentas tendem a aumentar a atração de financiamentos para projetos sustentáveis. "À medida que mergulhamos nessas discussões, lembramos que os esforços não são apenas para mitigar riscos climáticos", disse, complementando que também é possível ir atrás de oportunidades.

O Brasil, conforme o ministro, se une ao quadro global de financiamento climático. "É preciso tornar o financiamento climático mais disponível e acessível a todos."