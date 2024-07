Em gesto a governadores bolsonaristas, PL desiste de candidaturas próprias em 4 capitais

A costura entre os dois partidos para apoiar o candidato do governador Riedel desagradou alas bolsonaristas. O PL já mudou de apoio na capital seis vezes antes de apoiar Pereira, a sétima mudança. Uma delas foi o apoio à prefeita Adriane Lopes (PP), que conta com o endosso da senadora Teresa Cristina (PP-MS), mas que não se concretizou.

Curitiba

Em Curitiba, o cenário continua indefinido, mas é esperado que um nome do PL seja indicado para formar chapa como vice-prefeito.

Candidato apoiado pelo governador Ratinho Jr., o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) chegou a dizer em entrevistas que deseja o apoio do ex-presidente para sua campanha eleitoral. O que complica a aliança é um histórico de embates entre o atual prefeito Rafael Greca (PSD) e bolsonaristas.

Florianópolis

Na capital de SC, não houve resistências no acordo feito com o prefeito Topázio Neto (PSD), que tem o apoio do governador Jorginho Mello, do PL. O partido indicou, na segunda-feira, 22, a vereadora Maryanne Mattos (PL), líder do partido na Câmara Municipal, como vice da chapa.