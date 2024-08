Conselheiro político de Nunes deixa campanha do prefeito e assume coordenação de Pablo Marçal

A campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) foi surpreendida na noite da quarta-feira, 7, com o anúncio de que Wilson Pedroso, conselheiro político da equipe, vai assumir a coordenação da campanha do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), adversário do emedebista na eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Wilson Pedroso, conhecido como "Wilsinho", atuou em várias campanhas do PSDB em São Paulo, incluindo as do ex-governador João Doria, do ex-prefeito Bruno Covas e, mais recentemente, em 2022, do ex-governador Rodrigo Garcia.

Homem de confiança de Doria, Wilsinho também serviu como secretário particular do ex-governador.