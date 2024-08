Venda de passagens para o Aeroporto de Porto Alegre será retomada

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a retomada das vendas de passagens aéreas para o aeroporto internacional Salgado Filho, da capital Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As reservas estavam suspensas desde maio por conta da inundação no aeroporto e poderão voltar ao comércio a partir desta sexta-feira, 9. Com manutenções em curso, o primeiro voo comercial na pista será no dia 21 de outubro.

No anúncio feito em coletiva no Palácio do Planalto, Costa Filho disse que a decisão pela retomada se deu após amplo diálogo do governo com a Fraport, concessionária do aeroporto. "Isso irá acelerar a retomada da economia do Rio Grande do Sul", afirmou o ministro.

A liberação das vendas de passagens precisou do aval da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que ainda precisa tornar público qual será a divisão dos 25 slots do aeroporto, que na prática são licenças para operar, com definição de horários. É a partir dos slots que as empresas podem ofertar a passagem com precisão de horário.