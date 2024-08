Emater: plantio de trigo no RS é finalizado; umidade favoreceu adubação

São Paulo, 08/08 - Com chuvas favoráveis nos últimos dias, o cultivo de trigo no Rio Grande do Sul foi finalizado em uma área de 1,312 milhão de hectares, segundo a Emater. "O aumento da umidade permitiu o manejo adequado da adubação nitrogenada em cobertura, proporcionando a recuperação do porte das plantas e o aumento da área foliar e favorecendo a emissão de perfilhos", disse a empresa em nota. Da lavoura, 98% estão em desenvolvimento vegetativo e 2% em florescimento. A produtividade prevista nesta safra é de 3.100 quilos de trigo por hectare.