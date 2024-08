Frio deve ser recorde em SP e RJ e Sul pode ter neve; veja onde vai gelar

A forte frente fria, que provoca uma virada no tempo em São Paulo e mais Estados do Centro-Sul do Brasil, vai trazer muito frio e queda brusca de temperaturas, incidindo em recordes de frio para o ano em diversas cidades brasileiras neste fim de semana, de acordo com a Climatempo. Também há possibilidade de chuva congelada e pequena chance de neve no Sul do País.

Segundo a empresa de meteorologia, a mudança já começou a ser sentida na noite de quarta-feira (7). O ar frio de origem polar entrou primeiro na região Sul, avançando a partir desta quinta-feira (8), em direção ao Sudeste e parte do Centro-Oeste do País. Com o deslocamento do sistema, o tempo muda em todo o Estado paulista, principalmente no fim de semana.

Veja a seguir quais são os possíveis recordes:

São Paulo