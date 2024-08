Importação chinesa de soja em julho recua 11,3% ante junho, a 9,85 milhões de t

São Paulo, 8 - A China importou 9,853 milhões de toneladas de soja em julho de 2024, recuo de 11,3% em relação ao mês anterior, mas cerca de 1,55% acima do registrado para julho de 2023 (9,7 milhões de t), de acordo com dados preliminares da Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em termos de valores, as importações de soja totalizaram US$ 4,849 bilhões no mês. No acumulado de janeiro a julho, as importações somaram 58,33 milhões de toneladas, perda de 1,3% em comparação com o volume do ano anterior, de 59,13 milhões de toneladas.Segundo a Gacc, a China importou 645 mil toneladas de óleos vegetais no sétimo mês de 2024, aumento de 2,9% em relação ao mês de junho, mas cerca de 17% abaixo do registrado em julho do ano passado. Em termos de valores, as compras no mês passado somaram US$ 650,6 milhões. Nos primeiros sete meses deste ano, o volume importado foi de 4,13 milhões de toneladas, 21% a menos que um ano antes.As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 540 mil toneladas no mês passado, alta de 4,85% ante junho, mas aproximadamente 20,5% abaixo de julho do ano passado. Em valores, as importações em junho somaram cerca de US$ 1,841 bilhão. De janeiro a julho, o total importado foi de 3,835 milhões de toneladas, 14,5% a menos do que nos primeiros sete meses de 2023.A China importou 845 mil toneladas de fertilizantes em julho deste ano, perda de 11,15% na comparação mensal com junho e 26% menor que o volume de julho de 2023, de acordo com dados da Gacc. As importações do mês totalizaram US$ 289,7 milhões no período. No acumulado do ano, o volume importado somou 8,023 milhões de toneladas, alta de 11,8% ante igual período de 2023.