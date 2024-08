Instagram torna número de visualizações a principal métrica da rede social

O Instagram anunciou a quarta-feira, 7, que fará das visualizações sua principal ferramenta de métrica em todos os seus formatos, dos Reels até Stories e publicações no feed. A mudança vai ser efetivada nas próximas semanas.

De acordo com o chefe da rede social, Adam Mosseri, a mudança é para facilitar a perspectiva de popularidade de determinado post, independentemente do formato em que foi publicado. Conforme explica Mosseri, é importante diferenciar visualização de alcance, uma vez que a mesma pessoa pode assistir ao mesmo conteúdo diversas vezes.

Em outras palavras, hoje, tudo no Instagram gira em torno do alcance. Até a mudança anunciada nesta quarta, a rede social não media se alguém viu certo post, apenas se o recebeu ou quantas foram alcançadas. Agora, será possível contabilizar quantas vezes as publicações foram vistas.

"Por muito tempo, você conseguia ver quantas reproduções um Reels recebe. Vamos evoluir isso e fazer uma consistência em todos os tipos de conteúdo, como fotos, carrosséis, Stories e Reels", declarou Adam Mosseri em um vídeo publicado na plataforma da Meta. "Agora, estamos calculando da mesma forma em fotos, carrosséis, Stories e Reels."

Isso não significa que o alcance deixará de ter valor, diz o CEO. Afinal, junto com o número de views, é "provavelmente a métrica mais importante" para pessoas que tentam entender quão bem-sucedidas as suas publicações estão sendo na plataforma.

Essa mudança já havia sido aplicada ao Threads, o app de microblog lançado em 2023 pela Meta para competir com o X. Sob a gestão de Elon Musk, o X já havia implementado a contabilização de visualizações.