Lucro da Minerva Foods cai 21% e atinge R$ 95,4 milhões no 2º trimestre

São Paulo, 8 - A Minerva Foods registrou lucro líquido de R$ 95,4 milhões no segundo trimestre de 2024, queda de 21% em relação aos R$ 120,7 milhões contabilizados em igual período de 2023, informou a companhia. Porém, reverteu o prejuízo de R$ 186,2 milhões do primeiro trimestre. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 744,6 milhões no trimestre encerrado em junho, 4,7% acima dos R$ 711,2 milhões apurados no segundo trimestre do ano passado e 18,4% mais do que no trimestre anterior. A margem Ebitda ficou em 9,7%, ante 9,8% no segundo trimestre de 2023 e 8,8% no primeiro trimestre deste ano. A receita líquida no período de abril a junho somou R$ 7,666 bilhões, alta de 5,4% em comparação ao período correspondente de 2023 (R$ 7,276 bilhões) e 6,7% maior do que no primeiro trimestre.A receita bruta da companhia somou R$ 8,162 bilhões no segundo trimestre, alta de 5,2% na comparação anual e de 6,1% ante o primeiro trimestre de 2024. A receita bruta com o mercado externo atingiu R$ 5,01 bilhões, redução de 1,9% ante igual intervalo de 2023, mas avanço de 11,9% sobre o primeiro trimestre de 2024."Os níveis de exportações seguem expressivos, demonstrando a resiliência da demanda global por proteína bovina, o que naturalmente representa uma excelente perspectiva para a companhia", afirmou, no balanço, o diretor presidente da Minerva, Fernando Galletti de Queiroz. "Nesse 2º trimestre de 2024, os EUA representaram expressivos 13% da nossa receita bruta. Quero destacar também a resiliência da demanda dos mercados emergentes, em particular Ásia e Oriente Médio, que seguem como destinos relevantes das nossas exportações, representando respectivamente 21% e 8% da receita bruta do trimestre", acrescentou.Com o mercado interno, a receita bruta alcançou R$ 3,152 bilhões, 18,9% maior do que há um ano, mas 1,9% menor do que no primeiro trimestre. "Essa performance positiva reflete o trabalho de fortalecimento das nossas marcas e da maximização da nossa capilaridade comercial, o que aproxima ainda mais a Minerva Foods e seus produtos do consumidor final", disse o diretor presidente da Minerva.A Minerva contabilizou 362,7 mil toneladas de carne vendidas no segundo trimestre, 15,5% acima do igual período do ano passado e 4,8% mais do que no primeiro trimestre. O abate total, de 1,099 milhão de animais, cresceu 7,7% na comparação anual e 6,7% ante o primeiro trimestre.A dívida líquida da Minerva cresceu 24,4% na comparação ano a ano, para R$ 9,574 bilhões ao fim do segundo trimestre de 2024. O índice de alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 2,98 vezes, superior a um ano antes, quando o índice era de 2,7 vezes.