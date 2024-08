Maria do Rosário e Melo empatam em corrida pela prefeitura de Porto Alegre, diz pesquisa

A deputada federal Maria do Rosário (PT) e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), estão tecnicamente empatados na liderança da corrida pela prefeitura da capital gaúcha, mostra pesquisa da AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 7. Maria do Rosário possui 34,1% das intenções de voto, enquanto Sebastião Melo conta com 30,7%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

No segundo escalão, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) registrou 12,7%, acompanhado do deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com 12,5%. Os dois também estão tecnicamente empatados. Luciano Schafer (UP) marcou 0,4% e Fabiana Sanguiné (PSTU), 0,1%. Além disso, 5,8% dos entrevistaram afirmaram que vão votar em branco ou anular o voto, enquanto outros 3,6% responderam que ainda não sabem em quem votarão. A pesquisa ouviu 1,2 mil pessoas, por meio de recrutamento digital aleatório (pela internet), entre 2 e 7 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE sob protocolo: RS-03159/2024.

Em um eventual segundo turno entre Maria e Melo, a petista aparece com 45% das intenções de votos. Já o atual prefeito conta com 46%.

A gestão Sebastião Melo é desaprovada por 58% dos porto-alegrense e aprovado por 37%. Entre os eleitores, a qualidade do transporte público é a maior preocupação, seguida por segurança pública e saúde. Além disso, a maior parte da população (61%) desaprova as ações da prefeitura na área de prevenção de enchentes. Por outro lado, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 44% e desaprovado por 50%.