Brasileiros eram recrutados para entrevistas com o Hezbollah, aponta PF

Segundo a corporação, foram recursos do comércio ilegal de cigarros eletrônicos contrabandeados e vendidos em tabacarias que bancaram as passagens para brasileiros "recrutados" irem para o exterior e serem entrevistados pelo Hezbollah.

O inquérito apontou ainda que parte dos lucros do contrabando circulou em contas de empresas de fachada investigadas por fazerem parte de um bilionário esquema de lavagem de dinheiro que também é investigado pela Polícia Federal.

Os investigadores conseguiram rastrear as transferências do grupo e identificaram que os recursos foram convertidos em criptomoedas e remetidos a carteiras sancionadas por apresentarem vínculos com organizações terroristas.