Paraná Pesquisas: Nunes e Boulos lideram e Datena avança na disputa em SP

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) aparece numericamente à frente na corrida pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 8. O emedebista aparece com 25,1% das intenções de voto, ligeiramente à frente de seu principal adversário, Guilherme Boulos (PSOL), que acumula índice de 23,2%. Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro, definida em 2,6 pontos porcentuais para mais ou para menos.

José Luiz Datena (PSDB) é a preferência de 15,9% dos entrevistados e Pablo Marçal (PRTB) é citado por 12,5% dos eleitores. As candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) vêm na sequência, com 5,5% e 3,5%, respectivamente. As duas também estão em empate técnico, dentro da margem. O político do PCO, João Pimenta, aparece com 1,1% das intenções

Com menos de 1 ponto porcentual estão Fernando Fantauzzi (DC), Altino Prazeres (PSTU) e Ricardo Senese (UP), com 0,5%, 0,4% e 0,3%, respectivamente. O Democracia Cristã alterou o candidato do partido, oficializando o nome de Bebetto Haddad (DC) no lugar de Fantauzzi. Esses valores são do cenário da pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos concorrentes ao entrevistado.

Para o levantamento, foram entrevistados 1.500 eleitores do município de São Paulo entre os dias quatro e sete de agosto. A amostra possui grau de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-08701/2024.

Com crescimento de 4,1 p.p., o jornalista apresentou a maior alteração positiva neste levantamento em comparação com a última pesquisa do Instituto, realizada em julho deste ano. Na ocasião, Datena tinha 11,8% das intenções de voto. Nunes registrou oscilação negativa, de 2,6 p.p., e Boulos, de 1,6 p.p. em comparação com os índices do mês passado. Outra candidata que registrou queda semelhante foi Tabata, com redução de 1,3 ponto porcentual. Assim como o apresentador, Marçal registrou oscilação positiva no índice de eleitores que declaram voto nele, subindo exatamente 1%. À exceção de Datena, todos os demais se moveram apenas na margem de erro.

Nunes vence Boulos e Datena em eventual segundo turno

Em um dos cenários pesquisados para o segundo turno, entre o emedebista e o candidato do PSOL, o atual prefeito venceria com 50,1% dos votos, contra 35,5% do adversário. O índice de quem votaria em branco, nulo ou nenhum chega a 8,3%. Os que não souberam ou não responderam são 6,1% neste cenário.

Em um eventual cenário em que Datena e Boulos disputem a vaga, o psolista também perderia. Neste caso, o tucano acumula 43% contra 39% do candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O índice de eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois alcança 11,5%, e 6,5% não sabem ou não responderam o entrevistador na ocasião.

Se o candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL) estiver no segundo turno com o jornalista, ele seria reeleito, de acordo com a Paraná Pesquisas. Neste cenário, Nunes soma 47,2% das intenções de voto, enquanto o tucano aparece com 35%. Não sabem ou não responderam são 5,5%, enquanto quem vota em branco, nulo ou em nenhum candidato chega a 12,3%.

Nunes tem aprovação maior que Tarcísio e Lula

O levantamento mediu, ainda, os índices de aprovação dos governo municipal, estadual e federal. 58,7% dos eleitores paulistanos aprovam a gestão de Ricardo Nunes, 37,3% desaprovam e 4% não souberam opinar ou não quiseram responder.

A administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoia a reeleição de Nunes, é vista como positiva por 56,1% dos entrevistados. 40,8% vê como negativa sua forma de governar. Os que não opinaram ou não responderam somam 3,1%. A aprovação de Lula na cidade de São Paulo chegou a 50,6% e o índice de quem desaprova o governo federal é de 46,5%. A parcela de eleitores que não sabe ou não quis opinar foi de 2,9%.