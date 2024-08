Panamá abre mercado para carne de ave e suíno; Angola abre para ovino e caprino

Brasília, 19 - O Brasil poderá exportar carnes e miúdos de aves e suínos para o Panamá e ovinos e caprinos vivos para reprodução e seu material genético para a Angola. As aberturas de mercados com as aprovações sanitárias foram comunicadas pelos países ao governo brasileiro na sexta-feira, 16, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), em nota conjunta.No acumulado deste ano, o Brasil exportou US$ 55 milhões em produtos agropecuários para o Panamá , sobretudo de produtos florestais, cereais, farinhas e preparações. Para a Angola, os embarques brasileiros de produtos do agro somaram US$ 211 milhões de janeiro a julho deste ano, com destaque para carnes e produtos do complexo sucroalcooleiro. "Essas aberturas de mercado deverão contribuir para o aumento do fluxo comercial com esses importantes mercados, refletindo o alto nível de confiança internacional no sistema de controle sanitário brasileiro", avaliaram as pastas.No ano, o País conquistou 99 novos mercados para produtos do agronegócio.