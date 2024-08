Agroforestry Carbon arrecada R$ 1,1 mi em rodada de crowdfunding pela Arara Seed

São Paulo, 20 - A Agroforestry Carbon, climatech que desenvolve junto de pequenos agricultores projetos de agrofloresta para compensação voluntária de carbono, informou ter arrecadado R$ 1,1 milhão por meio de rodada de crowdfunding realizada pela Arara Seed, plataforma de equity crowdfunding em startups do agronegócio e clima. "Com o avanço das mudanças climáticas em todo mundo, o nosso olhar está voltado a iniciativas que visam contribuir com a regeneração planetária, do clima e solo", disse em nota o CEO da Arara Seed, Henrique Galvani. Conforme a empresa, os recursos serão aplicados na internacionalização e ampliação dos times de marketing, vendas e tecnologia.